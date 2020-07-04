В Стерлитамакском районе появится новый животноводческий комплекс

Стерлитамакский район | 04 июл 2020 | 17:57

В Стерлитамакском районе Башкирии запустят животноводческий молочный комплекс на 2800 голов скота. Реализацию проекта обсудили на правительственном совещании «Инвестчас».







Инициатором проекта выступает совхоз «Рощинский», а объем инвестиций составит 2,7 млрд рублей. Новое производство позволит к 2024 году добиться продуктивности до 8500 литров молока на одну корову в год.



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