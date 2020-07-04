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В Стерлитамакском районе появится новый животноводческий комплекс

В Стерлитамакском районе появится новый животноводческий комплекс

Стерлитамакский район | 04 июл 2020 | 17:57

В Стерлитамакском районе Башкирии запустят животноводческий молочный комплекс на 2800 голов скота. Реализацию проекта обсудили на правительственном совещании «Инвестчас».



Инициатором проекта выступает совхоз «Рощинский», а объем инвестиций составит 2,7 млрд рублей. Новое производство позволит к 2024 году добиться продуктивности до 8500 литров молока на одну корову в год.

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В качестве поддержки республиканские власти возместят част затрат на приобретение племенного молодняка и оборудования. Также идет работа по предоставлению земельного участка на территории Стерлитамакского района.

Ранее сообщалось, в Кушнаренковском районе Башкирии планируют создать крупнейшее ягодное производство в России.
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Источник: www.sobkor02.ru

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