В Стерлитамакском районе появится новый животноводческий комплекс

В Стерлитамакском районе Башкирии запустят животноводческий молочный комплекс на 2800 голов скота. Реализацию проекта обсудили на правительственном совещании «Инвестчас».
Инициатором проекта выступает совхоз «Рощинский», а объем инвестиций составит 2,7 млрд рублей. Новое производство позволит к 2024 году добиться продуктивности до 8500 литров молока на одну корову в год.
В качестве поддержки республиканские власти возместят част затрат на приобретение племенного молодняка и оборудования. Также идет работа по предоставлению земельного участка на территории Стерлитамакского района.