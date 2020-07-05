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В Башкирии планируют запустить интерактивную систему "Карта заботы"

В Башкирии планируют запустить интерактивную систему "Карта заботы"

| 05 июл 2020 | 12:56

Проект «Наша забота» при региональном исполкоме «Единой России» продолжит деятельность по усовершенствованной системе.



Совместно с Министерством цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан планируется ввести специальную СRМ-систему, которая позволит в дальнейшем автоматизировать всю работу. В базу войдут те категории граждан, которые нуждаются в помощи: пенсионеры, инвалиды, малоимущие и многодетные семьи, лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

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«Человек звонит в колл-центр по номеру 8-800-201-89-03, и вся информация о его нуждаемости уже высвечивается, мы можем быстро среагировать на заявку, — пояснили в региональном исполкоме «ЕР». — А те, кого нет в базе, пройдут проверку через соцработников, сельсоветы, домкомы и, при необходимости, им будет оказана помощь».
Карта должна быть максимально конкретной, поэтому сейчас профильные министерства, ведомства и общественные организации составят список лиц, которые войдут в систему. Далее планируется сформировать смету помощи, попечительский совет и запустить программу ближе к осени текущего года.
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Источник: www.bashinform.ru

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