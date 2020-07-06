Правительство выделит Башкирии более 300 млн рублей на выплаты соцработникам

Коронавирус в Башкирии | 06 июл 2020 | 21:46

Правительство России выделит в бюджет Башкирии 320 миллионов рублей на выплаты соцработникам, которые трудились в условиях пандемии. Об этом сообщили сотрудники Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, сегодня, 6 июля.







— Врачам социальных учреждений за работу в течение рабочей смены предусмотрена доплата в 40 тысяч рублей, а в случае выявления в организации коронавируса — 60 тысяч рублей. Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медицинских сестёр, инструкторов и ряда других работников из этой категории — 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей соответственно, — уточнили в центре. — Социальным работникам, специалистам по соцработе, работе с семьёй, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другому персоналу также полагается по 25 тысяч рублей и по 35 тысяч рублей, если в учреждении выявлен коронавирус.



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Фото: newsbash.ru

В мае Башкирии выделили на эти цели почти 91 миллион рублей.