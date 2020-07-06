В Нефтекамске и Уфе достроят еще несколько проблемных домов

| 06 июл 2020 | 22:13

В Башкирии принято решение о достройке еще нескольких проблемных домов в Нефтекамске и Уфе. Об этом Главе республики Радию Хабирову доложили во время очередного тематического онлайн-совещания в формате «Строительный час».







Председатель Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин сообщил, что на минувшей неделе в Нефтекамске был введен в эксплуатацию многоквартирный дом №29 компании «Интеграл». До конца года в городе будет достроен еще один проблемный объект данного застройщика.



В конце июня наблюдательный совет Федерального фонда защиты прав дольщиков принял решение о финансировании достройки в Уфе двух проблемных жилых домов компании «Регионстройкомплекс»: литер 378 в Ленинском районе и литер 3 в квартале, ограниченном улицами Дорофеева, Чернышевского, Мингажева и Коммунистической. На эти цели будет выделено 667,8 миллиона рублей.

— Так же активно нужно действовать и с другими большими стройками — комплексами «Миловский парк» и «Серебряный ручей», — подчеркнул Глава республики. — Эта история тянется уже долгое время.









Также во время совещания в рамках работ по восстановлению нарушенных прав дольщиков обсудили достройку объектов компании «Госстрой». Председатель совета директоров ГК «Садовое кольцо» Сергей Колунов отметил, что компания намерена передать квартиры более чем 800 дольщикам до конца текущего года.Радий Хабиров назвал ситуацию с «Госстроем» примером хорошей оперативной работы. Удалось вовремя вскрыть проблему и найти решение.

Он предложил создать по этим объектам отдельную рабочую группу с участием заинтересованных сторон. Вместе они смогут заниматься вопросами достройки домов на постоянной основе. Радий Хабиров намерен держать ситуацию под своим личным контролем.

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