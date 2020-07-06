В Нефтекамске и Уфе достроят еще несколько проблемных домов
| 06 июл 2020 | 22:13
В Башкирии принято решение о достройке еще нескольких проблемных домов в Нефтекамске и Уфе. Об этом Главе республики Радию Хабирову доложили во время очередного тематического онлайн-совещания в формате «Строительный час».
Председатель Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин сообщил, что на минувшей неделе в Нефтекамске был введен в эксплуатацию многоквартирный дом №29 компании «Интеграл». До конца года в городе будет достроен еще один проблемный объект данного застройщика.
В конце июня наблюдательный совет Федерального фонда защиты прав дольщиков принял решение о финансировании достройки в Уфе двух проблемных жилых домов компании «Регионстройкомплекс»: литер 378 в Ленинском районе и литер 3 в квартале, ограниченном улицами Дорофеева, Чернышевского, Мингажева и Коммунистической. На эти цели будет выделено 667,8 миллиона рублей.
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Радий Хабиров назвал ситуацию с «Госстроем» примером хорошей оперативной работы. Удалось вовремя вскрыть проблему и найти решение.
Он предложил создать по этим объектам отдельную рабочую группу с участием заинтересованных сторон. Вместе они смогут заниматься вопросами достройки домов на постоянной основе. Радий Хабиров намерен держать ситуацию под своим личным контролем.
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