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В Баймакском районе Башкирии приступили к строительству новой школы

В Баймакском районе Башкирии приступили к строительству новой школы

Баймакский район | 07 июл 2020 | 16:38

В селе Старый Сибай Баймакского района начались работы по возведению школы на 375 мест. Строители – ООО СК «Империя» – обещают сдать объект уже в 2021 году, сообщает пресс-служба Госстроя республики.



Сейчас строители завершают работы по демонтажу прежней школы, которая  простояла тридцать лет и была признана аварийной из-за появления трещины на здании. На месте аварийной школы возведут четырехэтажное здание нового образовательного учреждения. Параллельно ведутся работы по подготовке строительной площадки, осуществляется завоз строительных материалов.

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Школа в Баймакском районе возводится в рамках национального проекта «Образование». Общая площадь образовательного учреждения составит более восьми тысяч квадратных метров. Помимо классных кабинетов, спортивного зала, столовой и вспомогательных помещений, предусмотрено наличие большого актового зала, блочно-модульной котельной.

В зоне отдыха будут размещены три площадки для подвижных игр и две площадки для тихого отдыха. В физкультурно-спортивной зоне будут установлены две баскетбольные, а также волейбольная и легкоатлетическая площадки, футбольное поле.

Напомним, что в текущем году в рамках реализации нацпроектов, а также в соответствии с планом строительства социально-значимых объектов в республике планируется построить и ввести в эксплуатацию 46 объектов, 27 – по линии «Образование».
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Источник: gorobzor.ru

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