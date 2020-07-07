В России в 2020 году повысится пенсия по потере кормильца

| 07 июл 2020 | 16:50

По решению властей страны, пенсия по потере кормильца (если тот при жизни осуществлял трудовую деятельность) станет выше уже в этом году. Её итоговая сумма возрастёт из-за индексации на определённый процент, утверждённый законодательно. Это коснётся тех, кто потерял одного или сразу обоих родителей.







По словам специалистов, срок и размер увеличения будет напрямую зависеть от того, какая пенсия назначена гражданину. Так в случае наличия у человека страхового стажа, пенсия по потере кормильца будет страховой. Если такого стажа нет, то выплата будет социальной. В зависимости от этого фактора утверждается дата и размер индексации.









Если гражданин страны получает пенсию ниже МРОТ, то сумма вырастет до необходимого показателя.Новые назначения размера прожиточного минимума были утверждены с января текущего года, в некоторых российских регионах прожиточный минимум возрос и превысил установленный норматив в 9 311 рублей, это составило 6,6%. При этом индексация произошла автоматически и не требовала личного посещения Пенсионного Фонда. Выплата, которая ранее шла от Пенсионного Фонда теперь стала региональной, и будет осуществляться социальной защитой.Вводимые изменения затронут пятнадцать субъектов РФ. Для получения положенной доплаты, гражданину необходимо обратиться с соответствующим заявлением в социальную защиту. В противном случае сумма пенсии по потере кормильца останется прежней.Чтобы проверить, насколько изменилась пенсия, нужно размер пособия умножить на 1,066. Таким образом, можно точно вычислить сумму, на которую возросла выплата.Чтобы получать пенсию по потере кормильца гражданин должен быть нетрудоспособным. Это могут быть:- родители или супруги,- опекуны детей до 14 лет, рожденных от умершего,- дети, братья, сёстры, внуки, не достигшие совершеннолетия,- студенты очники до 23 лет,- родственники инвалиды.В 2021 году процент индексации пенсий вырастет благодаря поправкам к Конституции России. В первую очередь это коснётся военных пенсионеров, чьи пенсии будут проиндексированы на 5,8% в сравнении с 3,8% текущего года.Новые суммы пенсионных выплат должны быть не ниже уровня инфляции, поэтому средний размер увеличения пенсий составит 940 рублей.Напомним, что с 1 июля текущего года пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями детей, не достигших совершеннолетия, больше не будут относиться к работающей категории граждан, а соответственно будут иметь право на индексацию страховой части пенсии. Соответствующий перерасчёт учтёт все пропущенные ими индексации. Предполагается, что почти 30 тысяч россиян пенсионного возраста смогут значительно улучшить, таким образом, своё финансовое положение.Тем, кому в июне этого года исполнилось 80 лет, полагается двойная фиксированная часть пенсии. Кроме них такую возможность получат люди первой группы инвалидности.

32 тысячи россиян, участвующих в программе софинансирования пенсионных накоплений, получат 1,7 тысячи рублей в месяц дополнительно.



80 тысяч граждан, которые участвовали в формировании накопительной пенсии, могут рассчитывать на 9,3% индексации.



Отметим, что работа Пенсионного Фонда России с июля текущего года переведена в дистанционный формат, чтобы исключить личное посещение и выполнить все необходимые процедуры, не выходя из дома.



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