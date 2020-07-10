Жителей России с 1 августа ждут повышение пенсий, новые льготы и надбавки

| 10 июл 2020 | 10:30

Из-за всемирной вспышки китайского коронавируса, власти приняли решение поддержать наиболее уязвимую часть населения страны. Так, 1 августа пенсионеров ждут новые денежные выплаты и льготы. Размер пенсий в России будет индексирован неработающим пенсионерам в том случае, если они участвуют в программе софинансирования.







Повысится размер выплаты лицам, достигшим 75 лет, которые получают накопительную пенсию. Напомним, что такой возможностью раньше обладали только пенсионеры, чей возраст превышал 80 лет.



Работающие пенсионеры с 1 августа будут автоматически получать пересчитанные пенсии, сумма которых изменится благодаря накопленным за 2019 год баллам. Так для того, чтобы повысить размер выплаты, можно использовать до 3 баллов. Каждый балл оценивается в 93 рубля. Соответственно, сумма ежемесячного увеличения составит порядка 300 рублей.



Индивидуальные предприниматели и самозанятые россияне, достигшие пенсионного возраста, получат единовременную выплату в сумме 12 130, то есть в размере одного МРОТ.









По-прежнему на пособие в 10 000 могут рассчитывать родители детей до 16 лет. 28,5 тысяч рублей получат жены военных по призыву, которые находятся в положении.Также продлевается период получения повышенных пособий по безработице.В случае неполучения какой-либо из перечисленных выплат, гражданину необходимо подать соответствующее заявление на портале Госуслуг, в отделении ПФР или МФЦ не позднее конца сентября 2020 года.

Остаётся нерешённым вопрос о выплатах детям от 16 до 18 лет и дополнительных ежемесячных начислениях в размере 5 тысяч рублей пенсионерам старше 75 лет. В данный момент вопрос решается.

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Фото: newsbash.ru