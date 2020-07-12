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Россияне не будут оплачивать расходы на установку электросчетчиков

Россияне не будут оплачивать расходы на установку электросчетчиков

| 12 июл 2020 | 11:52

Траты на покупку и установку счетчиков электрической  энергии возьмут на себя энергетические компании. Об этом рассказали в Министерство энергетики России.



В Минэнерго подчеркнули, что обязанность следить за состоянием счетчиков будет возложена на жильцов, в то время как расходы на обслуживание счетчиков энергии компания возьмет на себя. Подобное решение принято лишь для счетчиков электрической энергии, за установку и проверку счетчиков воды по-прежнему будут платить жильцы.

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Источник: ura.news

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