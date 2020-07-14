В Бирске планируют построить мусороперерабатывающий комплекс
Бирский район | 14 июл 2020 | 15:05
В администрации Бирского района в рамках инвестиционного часа прошла встреча с представителями ООО «ЭкоПиролиз», которые планируют запустить на территории района проект по утилизации мусора.
Стройка мусороперерабатывающего комплекса запланирована по современным технологиям. Для переработки будет применяться пиролизная установка. В Российской Федерации такие установки еще не использовались. Её основная особенность в том, что процесс утилизации мусора не будет оказывать губительного воздействия на экологию.
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Источник: Администрация Бирского района
Фото: pixabay
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