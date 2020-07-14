В Бирске планируют построить мусороперерабатывающий комплекс

Бирский район | 14 июл 2020 | 15:05

В администрации Бирского района в рамках инвестиционного часа прошла встреча с представителями ООО «ЭкоПиролиз», которые планируют запустить на территории района проект по утилизации мусора.







Стройка мусороперерабатывающего комплекса запланирована по современным технологиям. Для переработки будет применяться пиролизная установка. В Российской Федерации такие установки еще не использовались. Её основная особенность в том, что процесс утилизации мусора не будет оказывать губительного воздействия на экологию.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: Администрация Бирского района

Фото: pixabay

Кроме того, стало известно, что мусор, на уже имеющемся полигоне, в течение пяти лет рассортируют и переработают, а территорию полигона облагородят. Предприниматели планируют привести в порядок территорию уже в течение 1 года. Общий размер вложений составит 3 миллиарда 800 миллионов рублей.