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В Бирске планируют построить мусороперерабатывающий комплекс

В Бирске планируют построить мусороперерабатывающий комплекс

Бирский район | 14 июл 2020 | 15:05

В администрации Бирского района в рамках инвестиционного часа прошла встреча с представителями ООО «ЭкоПиролиз», которые планируют запустить на территории района проект по утилизации мусора.



Стройка мусороперерабатывающего комплекса запланирована по современным технологиям. Для переработки будет применяться пиролизная установка. В Российской Федерации такие установки еще не использовались. Её основная особенность в том, что процесс утилизации мусора не будет оказывать губительного воздействия на экологию.

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Кроме того, стало известно, что мусор, на уже имеющемся полигоне, в течение пяти лет рассортируют и переработают, а территорию полигона облагородят. Предприниматели планируют привести в порядок территорию уже в течение 1 года. Общий размер вложений составит 3 миллиарда 800 миллионов рублей.

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Источник: Администрация Бирского района
Фото: pixabay

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