В России пенсионерам, задолжавшим по кредиту, дадут 2-летнюю отсрочку

| 15 июл 2020 | 14:04

В российском Совфеде одобрили закон, предоставляющий отсрочку выплаты задолженностей по просроченным кредитам для пенсионеров. Если долг по кредиту составляет менее 1 млн рублей, то люди пенсионного возраста имеют право получить отсрочку сроком до 2-х лет.







Как сообщили в ТАСС, рассрочку смогут получить те пенсионеры, которые не имеют других источников дохода, кроме пенсии составляющей менее 2-х МРОТ.



Чтобы получить отсрочку пенсионерам не нужно обращаться в суд. Решение принимается на основании заявления. До конца текущего года судебные приставы не смогут осматривать, производить арест и изъятие транспортных средств данных должников.

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Помимо этого, рассчитывать на отсрочку смогут бизнесмены и индивидуальные предприниматели, пострадавшие в период пандемии COVID-19. В соответствии с документом ИП, имеющие долг по кредитам менее 15 млн рублей, могут рассчитывать на однократную внесудебную рассрочку сроком до одного года и не позже, чем до августа 2021 года.