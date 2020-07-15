Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии назвали города, в которых оказался самый грязный воздух

В Башкирии назвали города, в которых оказался самый грязный воздух

В Башкирии назвали города, в которых оказался самый грязный воздух

| 15 июл 2020 | 22:20

В Башкирии только за прошлый год объём грязных выбросов в воздух достиг 600 000 тонн. Это гораздо меньше, чем в 2018 году (884 000 тонн). Об этом рассказали в Минэкологии республики.



Стоит отметить, что выбросов от автомобилей стало меньше, а выбросов от заводов и фабрик наоборот больше. Эксперты объясняют это тем, что на заводах и фабриках стало больше производства. Что касается автомобилей, то изменилась методика расчёта их выбросов. 

Среди городов чемпионом по загрязняющим отходам стала Уфа. Остальные города в чёрном списке указаны без учёта выбросов от автомобилей, поскольку Минэкологии не получили эти данные от Росприроднадзора. Указанные цифры показывают только объёмы отходов от предприятий.

В Бирске планируют построить мусороперерабатывающий комплекс

Читайте также:

В Бирске планируют построить мусороперерабатывающий комплекс
Так, объём загрязняющих веществ в Стерлитамаке был оценён в 48 000 тонн. Далее идёт Салават – 34 000 тонн. На четвёртом месте – Нефтекамск, а на пятом  Кумертау.

Меньше всего выбросов в воздух в Октябрьском, Сибае и Агидели.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: bash.news
Фото: pixabay

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: