В Башкирии назвали города, в которых оказался самый грязный воздух

| 15 июл 2020 | 22:20

В Башкирии только за прошлый год объём грязных выбросов в воздух достиг 600 000 тонн. Это гораздо меньше, чем в 2018 году (884 000 тонн). Об этом рассказали в Минэкологии республики.







Стоит отметить, что выбросов от автомобилей стало меньше, а выбросов от заводов и фабрик наоборот больше. Эксперты объясняют это тем, что на заводах и фабриках стало больше производства. Что касается автомобилей, то изменилась методика расчёта их выбросов.



Среди городов чемпионом по загрязняющим отходам стала Уфа. Остальные города в чёрном списке указаны без учёта выбросов от автомобилей, поскольку Минэкологии не получили эти данные от Росприроднадзора. Указанные цифры показывают только объёмы отходов от предприятий.

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Так, объём загрязняющих веществ в Стерлитамаке был оценён в 48 000 тонн. Далее идёт Салават – 34 000 тонн. На четвёртом месте – Нефтекамск, а на пятом Кумертау.Меньше всего выбросов в воздух в Октябрьском, Сибае и Агидели.





Фото: pixabay