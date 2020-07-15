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В Учалинском районе проводится ремонт в реабилитационном центре "Росинка"

В Учалинском районе проводится ремонт в реабилитационном центре "Росинка"

Учалинский район | 15 июл 2020 | 22:37

Реабилитационный центр «Росинка» работает с 2003 года. В данном центре реабилитацию проходят дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 18-ти лет и инвалиды с детства.



В текущее время уже окончен капремонт кровли, установлены 42 новых стеклопакета. Кроме того, ведется ремонт фасада. Подрядчиком является местное предприятие ООО «Мастер».

На следующем этапе будет произведен ремонт входной группы и установлены противопожарные двери.

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Центр оснащен новейшим реабилитационным оборудованием: имеются аппараты, оказывающие стимулирующее, обезболивающее, оздоравливающее действия - это и электростимуляторы, ультразвуковые приборы, электросон и другие.Также в центре обустроены галокамера, кабинет физиотерапии, сенсорная комната. Тренажерный зал оборудован аппаратами, которые разрабатывают мышцы различных частей тела, координацию движений.  Кроме того, здесь функционируют кабинеты лечебной физкультуры, массажа, проводятся коррекционно-развивающие занятия инструкторов по физической культуре, труду, учителя-дефектолога, логопеда, педагога-психолога.
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Источник: Администрация Учалинского района
Фото: Администрация Учалинского района

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