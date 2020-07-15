В Учалинском районе проводится ремонт в реабилитационном центре "Росинка"
Учалинский район | 15 июл 2020 | 22:37
Реабилитационный центр «Росинка» работает с 2003 года. В данном центре реабилитацию проходят дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 18-ти лет и инвалиды с детства.
В текущее время уже окончен капремонт кровли, установлены 42 новых стеклопакета. Кроме того, ведется ремонт фасада. Подрядчиком является местное предприятие ООО «Мастер».
На следующем этапе будет произведен ремонт входной группы и установлены противопожарные двери.
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Источник: Администрация Учалинского района
Фото: Администрация Учалинского района
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