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Российским пенсионерам доплатят за прожитые в браке годы

Российским пенсионерам доплатят за прожитые в браке годы

| 16 июл 2020 | 17:11

В России пожилые люди, находящиеся в браке не один десяток лет, смогут получить выплаты от государства. По словам Ивана Соловьева, руководителя Центра правовой помощи "Дело жизни", размер средств для вознаграждения этой категории людей будет варьироваться от региона, а также от количества прожитых вместе лет.



Создатели инициативы отмечают, что она призвана к стимулированию россиян сохранять свои брачные узы. Чтобы получить доплату, супруги должны подать заявление в МФЦ за 30 дней до очередного юбилея. Также, нужно при себе иметь паспорт, банковские реквизиты и свидетельство о заключении брака.

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Деньги будут перечислены на указанный банковский счет в течение 30 дней с момента, когда будет зарегистрировано обращение. Кроме того, в ряде регионов за 50 лет совместной жизни будут выдаваться только небольшие подарки.

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