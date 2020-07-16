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Из-за аномальной жары, в Башкирии гибнут зерновые культуры

Из-за аномальной жары, в Башкирии гибнут зерновые культуры

| 16 июл 2020 | 22:43

В Башкирии вот уже на протяжении двух недель стоит 40-градусная жара. Работники АПК крайне обеспокоены ситуацией, которая сложилась сейчас на пшеничных полях, поскольку, в отличие от озимых культур, яровые в северо-восточной части Башкортостана и Зауралье может погубить засуха.



Ильшат Фазрахманов, министр сельского хозяйства республики, рассказал о возможной потере регионом объемов урожая. По некоторым подсчетам, аграриям необходимо собрать примерно 3,5 млн тонн зерна. Сделать это нужно как можно скорее, так как ожидается приход дождливой погоды. Потери урожая могут составить около пятисот тысяч тонн.

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Чиновник отметил, что после анализа поступающей информации ведомством будет решаться вопрос о введении в республике режима ЧС.

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Фото: pixabay

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