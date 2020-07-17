Для нескольких районов Башкирии закупили 6 новых школьных автобусов

| 17 июл 2020 | 11:49

Радий Хабиров рассказал в соцсетях о закупке шести школьных автобусов, которые поступят в учебные учреждения Абзелиловского, Белебеевского, Учалинского и Ермекеевского районов.Глава Башкирии рассказал, что все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС и усиленной системой отопления







- Зимы у нас холодные, заботимся, чтобы детишки не мёрзли, - написал он. - Ещё 38 ждём к сентябрю, к началу учебного года - всего до конца 2020 года мы получим 44 комфортабельных автобуса для наших школ.

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Фото: Facebook главы РБ Радия Хабирова

Обновление школьного автопарка в республике соответствует требованию закона о запрете перевозки детей на транспорте со сроком эксплуатации больше десяти лет. Всего в башкирских школах 1442 автобуса, 42 из которых следовало заменить. Но власти «перевыполнят план» и закупят на два автобуса больше.