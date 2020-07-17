Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Для нескольких районов Башкирии закупили 6 новых школьных автобусов

Для нескольких районов Башкирии закупили 6 новых школьных автобусов

Для нескольких районов Башкирии закупили 6 новых школьных автобусов

| 17 июл 2020 | 11:49

Радий Хабиров рассказал в соцсетях о закупке шести школьных автобусов, которые поступят в учебные учреждения Абзелиловского, Белебеевского, Учалинского и Ермекеевского районов.Глава Башкирии рассказал, что все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС и усиленной системой отопления



- Зимы у нас холодные, заботимся, чтобы детишки не мёрзли, - написал он. - Ещё 38 ждём к сентябрю, к началу учебного года - всего до конца 2020 года мы получим 44 комфортабельных автобуса для наших школ.

Из-за аномальной жары, в Башкирии гибнут зерновые культуры

Читайте также:

Из-за аномальной жары, в Башкирии гибнут зерновые культуры
Обновление школьного автопарка в республике соответствует требованию закона о запрете перевозки детей на транспорте со сроком эксплуатации больше десяти лет. Всего в башкирских школах 1442 автобуса, 42 из которых следовало заменить. Но власти «перевыполнят план» и закупят на два автобуса больше.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Фото: Facebook главы РБ Радия Хабирова

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: