В Хайбуллинском районе Башкирии за счет бюджета приобретут дом с парной за 4,5 млн рублей

Хайбуллинский район | 17 июл 2020 | 13:16

Администрация Хайбуллинского района Башкирии намерена приобрести за счет бюджета двухэтажный жилой дом с пристроенным гаражом и парной общей площадью 250 кв. м за 4,5 млн руб., следует из сообщения на портале госзакупок.







Дом планируют построить в райцентре Акъяр на улице Нигмати, 57 на участке площадью 1,5 тыс. кв. м, имеющего назначение для ИЖС. Участок расположен на первой линии местного водохранища, сообщает издание Коммерсант-Уфа.



В двухэтажном особняке, согласно проекту, должны быть два санузла, кухня-столовая, гостиная, холл, котельная, гостевая комната, гардероб, спальни и открытая терраса над пристроем с выходом из дома. К материалам закупки приложен проект кирпичного дома, разработанный уфимской компанией «Абсолют проект».









Большую часть средств на строительство дома выделил администрации района бюджет Башкирии — 3,14 млн руб. Из бюджета Хайбуллинского района (годовой дефицит бюджета района на 2020 год запланирован в размере 9 млн руб.) на эти цели должно быть потрачено не более 1,35 млн руб.Отбор подрядчика запланирован на 24 июля.Для каких целей покупается коттедж, в документах закупки не уточняется, но сообщается, что он рассчитан на проживание одной семьи. Работы должны быть завершены до 30 ноября.

В управлении строительства администрации "Ъ-Уфа" сообщили, что это будет служебное помещение.



В декабре 2019 года администрацию Хайбуллинского района возглавил Рустем Шарипов, ранее руководивший Бурзянским районом республики.





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