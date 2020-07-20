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В Балтачевском районе Башкирии появится современный парк отдыха

В Балтачевском районе Башкирии появится современный парк отдыха

Балтачевский район | 20 июл 2020 | 17:36

В Балтачево в центре села начали возводить современный парк отдыха. Этот объект запланирован к 90-летнему юбилею Балтачевского района. Сдать парк планируют уже в августе.



Парк возводится по программе «Формирование комфортной городской среды». По данным Министерства ЖКХ республики, в данный проект направят 7 миллионов рублей, которые получилось привлечь из бюджета РФ. Балтачевцы сегодня понимают важность того, что данная программа способствует активной реализации на территории их района нацпроекта «Жилье и городская среда». 

Представители администрации Балтачевского района сообщили, что в районном центре разобьют сквер, где будут установлены детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, чтоб исключить травматизм. Парк будет огорожен и полностью освещен. Поэтому здесь можно будет гулять с детьми и в вечернее время.

Прораб Ансар Мубарякшин объяснил, что ограждение будет протяженностью 160 метров. В 3-х местах поставят декоративные ворота. Парк будет хорошо освещаться. Для этого установят 11 столбов.

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Строители считают, что успеют достроить парк к юбилейной дате. Ведь на данный момент они уже начали укладку пешеходных дорожек.

Мастер Ринат Низамутдинов рассказал, что уже готовится основание, начали укладывать и разравнивать песок, после этого приступят к укладке 2,5 тыс. брусчатки – это 830 кв. метров.


Ранее сообщалось, что Башкирия подала заявки на конкурс по реконструкции общественных пространств. Номинированы проекты благоустройства восьми наших городов и двух исторических поселений: Сибай, Баймак, Белорецк, Межгорье, Учалы, Давлеканово, Туймазы, Благовещенск, Воскресенское и Зилаир
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Источник: gorobzor.ru
Фото: скрин видео | НОВОСТИ Балтачево

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