Стало известно, кому отдадут проектирование крематория в Уфе

Уфа | 21 июл 2020 | 11:16

В Уфе определились с проектировщиком столичного крематория. Управление коммунального хозяйства и благоустройства города выбрало исполнителем ГБУ «Республиканский градостроительный центр». Стало известно, что именно данное учреждение снизило стоимость работ с 6,9 до 5,1 млн рублей на прошедшем аукционе.



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Фото: из открытых источников

По техническому заданию, срок завершения проекта и подписание договора с заказчиком, должен быть осуществлен в течение 5 месяцев. Крематорий будет располагаться сразу на двух улицах: Парижской коммуны и Цулукидзе в уфимском поселке Новоалександровка.