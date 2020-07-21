Стало известно, кому отдадут проектирование крематория в Уфе
Уфа | 21 июл 2020 | 11:16
В Уфе определились с проектировщиком столичного крематория. Управление коммунального хозяйства и благоустройства города выбрало исполнителем ГБУ «Республиканский градостроительный центр». Стало известно, что именно данное учреждение снизило стоимость работ с 6,9 до 5,1 млн рублей на прошедшем аукционе.
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Фото: из открытых источников
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