В Кармаскалинском районе открылся дилерский центр по поставке тракторов и оборудования из Сургута

Кармаскалинский район | 21 июл 2020 | 16:28

Дилерский центр "Кировец-Уфа" открылся в селе Кабаково Кармаскалинского района Башкирии. Об этом рассказал в соцсетях Радий Хабиров. Компания поставляет оборудование и трактора.







Глава республики ранее сообщал, что в Башкирию из Сургута перенесут завод компании "Кировец". Намечается, что на предприятии к 2024 году будут созданы новые рабочие места. Здесь смогут работать вахтовые работники из Сургута.



Открытие провели только сегодня, но несмотря на это, предприятие уже выпустило новое навесное оборудование для дорожной и сельхозтехники. Хабиров отметил, что это не самое главное. Важным является возвращение в республику профессиональных специалистов. Руководитель организации Радик Хафизов уехал из Башкирии, но сегодня вернулся со своей командой, чтобы возвести здесь производство.

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Фото: социальные сети

Хабиров отметил, что возвращение профессионалов -это самое главное. Для них будут созданы хорошие условия для ведения своего бизнеса.