Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Кармаскалинском районе открылся дилерский центр по поставке тракторов и оборудования из Сургута

В Кармаскалинском районе открылся дилерский центр по поставке тракторов и оборудования из Сургута

В Кармаскалинском районе открылся дилерский центр по поставке тракторов и оборудования из Сургута

Кармаскалинский район | 21 июл 2020 | 16:28

Дилерский центр "Кировец-Уфа" открылся в селе Кабаково Кармаскалинского района Башкирии. Об этом рассказал в соцсетях Радий Хабиров. Компания поставляет оборудование и трактора.



Глава республики ранее сообщал, что в Башкирию из Сургута перенесут завод компании "Кировец". Намечается, что на предприятии к 2024 году будут созданы новые рабочие места. Здесь смогут работать вахтовые работники из Сургута.

Открытие провели только сегодня, но несмотря на это, предприятие уже выпустило новое навесное оборудование для дорожной и сельхозтехники. Хабиров отметил, что это не самое главное. Важным является возвращение в республику профессиональных специалистов. Руководитель организации Радик Хафизов уехал из Башкирии, но сегодня вернулся со своей командой, чтобы возвести здесь производство.

В Бирске планируют построить мусороперерабатывающий комплекс

Читайте также:

В Бирске планируют построить мусороперерабатывающий комплекс
Хабиров отметил, что возвращение профессионалов -это самое главное. Для них будут созданы хорошие условия для ведения своего бизнеса.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: социальные сети

Читайте также

Завод по сборке тракторов из Сургута перенесут в Башкирию
Экономика
Завод по сборке тракторов из Сургута перенесут в Башкирию
В Кушнаренковском районе построят животноводческий комплекс на 7 тысяч голов скота
Экономика
В Кушнаренковском районе построят животноводческий комплекс на 7 тысяч голов скота
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Миякинский район
Политика
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Миякинский район
В Шаранском районе открылся новый ФАП
Общество
В Шаранском районе открылся новый ФАП
Радий Хабиров обязал мэров привлекать федеральные средства для масштабных программ
Политика
Радий Хабиров обязал мэров привлекать федеральные средства для масштабных программ
В Нефтекамске открылся технопарк "Кванториум"
Образование
В Нефтекамске открылся технопарк "Кванториум"
В Мелеузовском районе возьмутся за производство искуственного грудного молока
Экономика
В Мелеузовском районе возьмутся за производство искуственного грудного молока
В Уфе открылся республиканский Центр спортивной подготовки мастеров настольного тенниса
Общество
В Уфе открылся республиканский Центр спортивной подготовки мастеров настольного тенниса
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: