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В Общественной палате России предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Общественной палате России предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

| 21 июл 2020 | 23:25

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в России, предложили выплатить пенсионерам единоразовые выплаты в размере 15 тыс.рублей. С такой инициативой выступил Султан Хамзаев, член Общественной палаты РФ. Соответствующий документ уже представлен на рассмотрение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.



Хамзаев отметил, что жителей России беспокоит вопрос о мерах поддержки для пожилых граждан, которые оказались в "группе риска" в связи с распространением в стране коронавируса. Расходы пенсионеров на лекарственные препараты увеличились на 4 тыс. рублей. Также, он пояснил, что в основном пожилые люди не имеют дополнительных доходов, кроме пенсионных выплат. Об этом сообщают РИА Новости.

В период пандемии коронавируса пенсионеры вынуждены приобретать больше лекарственных препаратов, точнее сказать тратить больше денежных средств на профилактику. Кроме того, они ограничены в передвижениях и должны соблюдать рекомендации медработников.

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Основываясь на обращения жителей России и опыт в адресной помощи гражданам, Хамзаев обратился с предложением о рассмотрении дополнительной меры поддержки для пожилых граждан с единоразовой помощью в 15 тыс. рублей.
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Источник: i-gazeta.com
Фото: newsbash.ru

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