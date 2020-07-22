В городе Нефтекамске построят новую школу

Нефтекамск | 22 июл 2020 | 15:29

В Нефтекамске построят новую школу общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. Завершение строительства и запуск нового учебного заведения планируются в конце следующего года.







По информации Госкомитета РБ по строительству и архитектуре, сейчас строители уже заканчивают работы по фундаменту и приступают к возведению коробки здания. Параллельно начинается работа и по прокладке инженерных сетей. Завершить строительно-монтажные работы генеральный подрядчик планирует к концу 2021 года.



Современная школа строится в рамках национального проекта «Образование». Генподрядчиком стало ООО «Капитал Строй», проект разработан МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ. Стоимость данного объекта составляет более 700 млн рублей.

«Население Нефтекамска на данный момент составляет более 142 тысяч человек, строятся новые микрорайоны. Важно, чтобы здесь же развивалась социальная инфраструктура, в том числе мы обязаны обеспечить наших детей доступным и качественным образованием. К сожалению, на сегодняшний день фактическая загруженность школ достаточно превышает плановую мощность. Поэтому для нас новая школа – это очень важный объект, строительство которой позволит усовершенствовать не только учебный процесс, но и создаст современные условия для обучающихся», – отметил глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев.

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Фото: pixabay

Также руководитель города рассказал, что у Нефтекамска масштабные планы по дальнейшему строительству образовательных учреждений, и он уверен, что благодаря поддержке республики город постепенно сможет их все реализовать.