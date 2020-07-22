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В городе Нефтекамске построят новую школу

В городе Нефтекамске построят новую школу

Нефтекамск | 22 июл 2020 | 15:29

В Нефтекамске построят новую школу общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. Завершение строительства и запуск нового учебного заведения планируются в конце следующего года.



По информации Госкомитета РБ по строительству и архитектуре, сейчас строители уже заканчивают работы по фундаменту и приступают к возведению коробки здания. Параллельно начинается работа и по прокладке инженерных сетей. Завершить строительно-монтажные работы генеральный подрядчик планирует к концу 2021 года.

Современная школа строится в рамках национального проекта «Образование». Генподрядчиком стало ООО «Капитал Строй», проект разработан МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ.  Стоимость данного объекта составляет более 700 млн рублей.

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«Население Нефтекамска на данный момент составляет более 142 тысяч человек, строятся новые микрорайоны. Важно, чтобы здесь же развивалась социальная инфраструктура, в том числе мы обязаны обеспечить наших детей доступным и качественным образованием. К сожалению, на сегодняшний день фактическая загруженность школ достаточно превышает плановую мощность. Поэтому для нас новая школа – это очень важный объект, строительство которой позволит усовершенствовать не только учебный процесс, но и создаст современные условия для обучающихся», – отметил глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев.
Также руководитель города рассказал, что у Нефтекамска масштабные планы по дальнейшему строительству образовательных учреждений, и он уверен, что благодаря поддержке республики город постепенно сможет их все реализовать.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay

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