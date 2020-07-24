Руководство Башкирии намерено передать в частные руки 5 предприятий

| 24 июл 2020 | 19:03

В Республике Башкортостан в период с 2021 по 2023 годы запланирована передача 5 предприятий в частные руки. Документация о плане приватизации размещена на официальном портале Минземимущества региона.







Руководство намерено продать полные доли следующих предприятий: "Башплодородие" стоимостью 50 млн рублей, "Тепличный комбинат "Янаульский" стоимостью более 42 млн рублей, государственные пакеты "Стерлитамакские железные дороги", ГУСП "Башплемсервис" и "Башкоммунэнерго".

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Фото: pixabay

Кроме того, в план приватизации включили одно из административных зданий в городе Мелеузе и нежилое помещение в Туймазинском районе (село Кандры).