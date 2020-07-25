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Новый мост через реку Белую в Уфе будет готов к концу 2021 года

Новый мост через реку Белую в Уфе будет готов к концу 2021 года

Уфа | 25 июл 2020 | 10:45

Новое мостовое сооружение протяженностью 688 м строится между существующими «новым» и «старым» мостами под три проезжих полосы. По нему будет организовано одностороннее движение в сторону Оренбурга. Мостостроители планируют завершить возведение нового моста в конце 2021 года.



Как сообщает пресс-служба Гостранса РБ, сегодня строительство нового моста через реку Белую в створе улицы Воровского, возведение которого началось ещё в июле прошлого года, ведется согласно графику, отставаний нет. Сооружения капитальных семи опор завершено на 90 процентов.

Заместитель генерального директора компании-подрядчика Василий Чекуров рассказал, что сейчас ведутся отделочные работы по покраске опор, защите антикоррозийной бетонной поверхности. Также производится укрупнительная сборка на стапеле пролетного строения металлического моста.

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Специалисты Госстранса РБ утверждают, что новая переправа позволит разгрузить южные въезд и выезд из города, так как действующие мосты, обеспечивающие выход на Оренбургское шоссе и автомобильную дорогу федерального значения М-5 Урал, в часы пик сильно перегружены. Сейчас за сутки по двум мостам проезжает более 125 тысяч автомобилей - предельный коэффициент превышен на 30 процентов.

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Источник: www.sobkor02.ru

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