Новый мост через реку Белую в Уфе будет готов к концу 2021 года
Уфа | 25 июл 2020 | 10:45
Новое мостовое сооружение протяженностью 688 м строится между существующими «новым» и «старым» мостами под три проезжих полосы. По нему будет организовано одностороннее движение в сторону Оренбурга. Мостостроители планируют завершить возведение нового моста в конце 2021 года.
Как сообщает пресс-служба Гостранса РБ, сегодня строительство нового моста через реку Белую в створе улицы Воровского, возведение которого началось ещё в июле прошлого года, ведется согласно графику, отставаний нет. Сооружения капитальных семи опор завершено на 90 процентов.
Заместитель генерального директора компании-подрядчика Василий Чекуров рассказал, что сейчас ведутся отделочные работы по покраске опор, защите антикоррозийной бетонной поверхности. Также производится укрупнительная сборка на стапеле пролетного строения металлического моста.