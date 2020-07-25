Учалинский ГОК внедряет на предприятии энергосберегающие технологии

Учалинский район | 25 июл 2020 | 22:01

На предприятии Учалинский ГОК устанавливают автоматическую систему технического учета энергоресурсов. Данный проект осуществляется с целью увеличения эффективности использования таких ресурсов, как вода, газ, электрическая и тепловая энергии.







Расходомеры, которые введены в компьютерную программу для учета ресурсов, монтируются на энергетическое оборудование в цехах комбината. Программное обеспечение позволит вести наблюдение за показателями выработки, преобразования и передачи энергии. Кроме того, имеется возможность следить за технагрузкой на оборудование.

«Благодаря автоматизированному учету данных мы можем видеть и анализировать параметры работы любой установки, оперативно выявлять и устранять потери энергии, что ведет к снижению всех видов затрат, повышению эффективности производства», - пояснил главный энергетик АО «Учалинский ГОК» Евгений Ходаков.

«В этом мы убедились на примере одного из цехов, где заменили рабочее колесо насосной установки с целью снижения напора при сохранении той же производительности. Расчеты в системе совпали с фактическими значениями: как и ожидалось, в результате замены потребление электроэнергии электроприводом насосной установки снизилось на 30%», - рассказал главный специалист отдела главного энергетика Алексей Семенов.









Автоматическая система позволит оценить эффективность новых техрешений, так как программа позволяет провести анализ и сравнить. Таким образом получится выявить влияние на экономические и технические показатели усовершенствованного механизма.

В текущее время данная система уже внедрена в части электроснабжения, горячего водоснабжения, производства и потребления сжатого воздуха, использования технической воды. Уже идут работы по подключению в систему водоотведения и объекты газоснабжения. В четвертом квартале текущего года на комбинате планируется запустить автоматическую систему по всему энергетическому оборудованию.

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Источник: Администрация Учалинского района

Фото: Администрация Учалинского района