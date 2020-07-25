Учалинский ГОК внедряет на предприятии энергосберегающие технологии
Учалинский район | 25 июл 2020 | 22:01
На предприятии Учалинский ГОК устанавливают автоматическую систему технического учета энергоресурсов. Данный проект осуществляется с целью увеличения эффективности использования таких ресурсов, как вода, газ, электрическая и тепловая энергии.
Расходомеры, которые введены в компьютерную программу для учета ресурсов, монтируются на энергетическое оборудование в цехах комбината. Программное обеспечение позволит вести наблюдение за показателями выработки, преобразования и передачи энергии. Кроме того, имеется возможность следить за технагрузкой на оборудование.
В текущее время данная система уже внедрена в части электроснабжения, горячего водоснабжения, производства и потребления сжатого воздуха, использования технической воды. Уже идут работы по подключению в систему водоотведения и объекты газоснабжения. В четвертом квартале текущего года на комбинате планируется запустить автоматическую систему по всему энергетическому оборудованию.
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