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В Пенсионном фонде России рассказали о дополнительной выплате некоторым пенсионерам

В Пенсионном фонде России рассказали о дополнительной выплате некоторым пенсионерам

| 25 июл 2020 | 22:46

В России определенная категория пенсионеров может получить денежную выплату в размере 2843 рублей. В Пенсионном фонде объяснили, что жители России могут оформить данную надбавку к своей пенсии за иждивенца. Специалисты ПФР указали, что такие выплаты можно получить на каждого ребенка или подростка, который очно обучается в одном из вузов страны.



В том случае, если ребенку нет еще 18 лет, то особых документов для этого не требуется. В случае если идет речь о подростке, то пенсионеру необходимо собрать документы, подтверждающие обучение иждивенца. Тогда будет возможен перерасчет данной выплаты.

В ПФР отметили, что если ребенок-студент имеет официальный доход, то есть работает, тогда он не находится на иждивении у родителя-пенсионера.

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Дополнительные выплаты можно получить на трех иждивенцев - это максимальное число. Данную доплату могут прибавить к страховой пенсии и к пенсии по инвалидности. Кроме того, в пенсионном фонде отметили, что размер надбавки будет ежегодно индексироваться.
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Источник: inforeactor.ru
Фото: newsbash.ru

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