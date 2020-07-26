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Куда можно потратить материнский капитал: способы о которых знают не все россияне

Куда можно потратить материнский капитал: способы о которых знают не все россияне

| 26 июл 2020 | 12:01

Сегодня мы расскажем вам, как законно потратить маткапитал. Имеется несколько способов, но не всем жителям России они известны.



Во-первых, на средства из маткапитала можно улучшить жилищные условия. Но нужно знать, что дом или квартира должны находиться на территории РФ. Ремонт на эти средства сделать не получится. Также его можно потратить на образование детей. Правительство Российской Федерации разрешает использовать эти средства на социальную адаптацию детей-инвалидов, накопительную часть пенсии матери.

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Как уже писали выше, средства маткапитала можно потратить на образование. Если в семье несколько детей, то на образование любого ребенка. Только необходимо подождать, когда второму или третьему ребенку исполнится 3 года. Из маткапитала можно направить средства на покупку некоторых вещей для детей-инвалидов. Этот список утвержден Правительством России. Обналичить материнский капитал нельзя.
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Источник: inforeactor.ru
Фото: newsbash.ru

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