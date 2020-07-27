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В Башкирии многодетные семьи вместо земельного участка смогут выбрать деньги

В Башкирии многодетные семьи вместо земельного участка смогут выбрать деньги

| 27 июл 2020 | 11:22

В Башкортостане многодетные семьи смогут выбрать деньги вместо земельного участка. Компенсация составляет 250 тысяч рублей. По словам Главы республики, нужно понимать, что это альтернатива, и люди сами смогут выбрать, что им взять: деньги или участок.



«Это решение далось нам не просто. Мы его осмысливали год. Мы даём нашим многодетным семьям альтернативу. Мы приняли решение, что многодетная семьям может получить вместо земельного участка компенсацию в размере 250 тысяч рублей. По всей республике. Почему мы приняли такое решение: во-первых, мы подумали, что это более быстрая помощь в улучшение их жилищных условий.

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Нужно понимать, что эти деньги выдаются только на улучшение именно жилищных условий или покупку земельного участка. Во-вторых, мы подсчитали наши бюджетные возможности. Мы эти обязательства выполним, но мы будем их выполнять ещё долго. Потому что, подведение коммуникаций, создание инфраструктуры требуют огромных денег. Мы видели целые поля, выделенные для многодетных семей. Там стоит один-два дома. Территория не осваивается. Плюс, многие семьи просто не в состоянии строить дома. Получив участок они все равно не в состоянии строить. Поэтому мы приняли такое решение», — отметил Радий Хабиров.

На совещании было озвучена, что сейчас в очереди по получению участка стоят около 16 тысяч семей.

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Источник: gtrk.tv

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