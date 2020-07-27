В Уфе открыли подземный переход к набережной реки Белая
Уфа | 27 июл 2020 | 21:30
В Уфе начал работать подземный переход, по которому жители и гости столицы смогут попасть на набережную реки Белая. Пресс-служба мэрии города сообщила о завершении ремонтных работ в подземном переходе, находящемся под улицей Воровского.
В подземном переходе смонтировано 13 камер видеонаблюдения, установлены осветительные приборы. Доступна также подъемная платформа, которой могут воспользоваться родители с малышами в колясках и инвалиды.новый мост через реку Белую в Уфе будет готов к концу 2021 года. По нему будет организовано одностороннее движение в сторону Оренбурга.
Фото: администрация Уфы
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