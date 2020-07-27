Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфе открыли подземный переход к набережной реки Белая

В Уфе открыли подземный переход к набережной реки Белая

В Уфе открыли подземный переход к набережной реки Белая

Уфа | 27 июл 2020 | 21:30

В Уфе начал работать подземный переход, по которому жители и гости столицы смогут попасть на набережную реки Белая. Пресс-служба мэрии города сообщила о завершении ремонтных работ в подземном переходе, находящемся под улицей Воровского.



В подземном переходе смонтировано 13 камер видеонаблюдения, установлены осветительные приборы. Доступна также подъемная платформа, которой могут воспользоваться родители с малышами в колясках и инвалиды.

Учалинский ГОК внедряет на предприятии энергосберегающие технологии

Читайте также:

Учалинский ГОК внедряет на предприятии энергосберегающие технологии
Ранее мы сообщали о том, что новый мост через реку Белую в Уфе будет готов к концу 2021 года. По нему будет организовано одностороннее движение в сторону Оренбурга. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: администрация Уфы

Читайте также

В Уфе появится еще один подземный пешеходный переход
Экономика
В Уфе появится еще один подземный пешеходный переход
Новый мост через реку Белую в Уфе будет готов к концу 2021 года
Экономика
Новый мост через реку Белую в Уфе будет готов к концу 2021 года
В Уфе старый мост через Белую может стать пешеходным
Общество
В Уфе старый мост через Белую может стать пешеходным
12 июня в Уфе начнут строительство нового моста через Белую
Экономика
12 июня в Уфе начнут строительство нового моста через Белую
В Уфе демонтировали ворота в створе улицы Воровского
Общество
В Уфе демонтировали ворота в створе улицы Воровского
В Уфе продолжается строительство нового моста через Белую в створе улицы Воровского
Экономика
В Уфе продолжается строительство нового моста через Белую в створе улицы Воровского
В Уфе на старом Бельском мосту запретят движение автобусов
Общество
В Уфе на старом Бельском мосту запретят движение автобусов
Рустэм Хамитов ознакомился с ходом реконструкции набережной реки Белой
Общество
Рустэм Хамитов ознакомился с ходом реконструкции набережной реки Белой
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: