Стало известно, нужно ли пенсионерам подавать заявление на перерасчет пенсии с 1 августа

| 28 июл 2020 | 12:55

С 1 августа в России повышаются пенсии. Кому положена прибавка и нужно ли обращаться с заявлением?







Кому пенсию пересчитают автоматически

Во-первых, прибавка затронет работающих пенсионеров. Условием для перерасчета является уплата страховых пенсионных взносов компанией-работодателем. Таким образом, прибавку получат все работающие граждане пенсионного возраста. Прибавка производится по индивидуальным пенсионным коэффициентам и составит не более 279 рублей. Подавать заявление не нужно.

Также россиянам автоматически пересчитают размер накопительных пенсий – повышение составит 9,13 процента. Пенсионный фонд России установил показатель прибавки на основе данных по вложениям в накопления в 2019 году – рост накоплений оказался втрое выше инфляции.



Повышение выплат на 7,99 процента получат и участники программы софинансирования пенсионных накоплений без каких-либо заявлений.









Тем не менее, некоторым категориям пенсионеров все же, придется обратиться в ПФР, чтобы пенсия с 1 августа была повышена. Главным образом это касается людей, чей статус в качестве пенсионера претерпел изменения. К примеру, если в июле гражданин получал социальную пенсию как инвалид, но к августу уже получил право на страховую пенсию по старости благодаря стажу работы.Кроме того, подавать заявление нужно и работающим пенсионерам, которые уволились в июле и теперь имеют право на индексацию пенсий по «неработающему» уровню. Впрочем, в ряде случаев перерасчет может быть произведен автоматически, если работодатель отчитался перед властями и ПФР об увольнении пенсионера.

Следующая тонкость: если у россиянина пенсионного возраста появился иждивенец, оповещать ПФР ради прибавки придется самостоятельно.

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Фото: newsbash.ru