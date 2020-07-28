В каждом городе и районе Башкирии появятся автогородки для обучения детей ПДД
| 28 июл 2020 | 15:28
Детские автомобильные городки оборудуют в каждом городе и муниципалитете Башкирии. При благоустройстве скверов и парков в рамках проекта "Городская среда" будут создаваться городки со светофорами и знаками дорожного движения. Кроме того, в школьных кабинетах установят интерактивные доски для изучения ПДД.
Зариф Байгускаров, депутат Государственной думы от республики рассказал, что республика ежегодно получает более одного млрд рублей из бюджета РФ на благоустройство скверов и парков. Теперь в данные проекты будут включаться и детские автогородки в целях обучения детей ПДД.
«Предложение было поддержано Радием Хабировым. Часть автогородков будет построена в этом году, остальные запланированы на 2021 год», – сообщил Байгускаров.
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«Проведенный нами анализ показал, что дети и взрослые плохо знают ПДД. Их не обучают в детском саду, в школе, дома и, к сожалению, иногда сами родители подают плохой пример, перебегая дорогу с ребенком на красный цвет или в неположенном месте. Это одна из причин ДТП с травмами и смертельными исходами», — отметил Зариф Байгускаров.Читать дальше...
Фото: скрин видео Новости UTV
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