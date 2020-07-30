В России предложили в несколько раз увеличить пособия по безработице

| 30 июл 2020 | 09:26

В Федерации независимых профсоюзов России считают, что минимальное пособие по безработице должно составлять прожиточный минимум в регионе, а максимальная выплата — достигать средней зарплаты, передают «Известия».







27 июля организация направила письмо за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя с предложениями о размерах пособия в 2021 году в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. В Минтруде заявили, что пособие не должно заменять зарплату, но подчеркнули, что готовы рассмотреть предложение.



Минимальная и максимальная величина выплат ежегодно устанавливается постановлением правительства, однако чиновники запрашивают в том числе мнение представителей профсоюзов и бизнеса.

— Все предложения по вопросу определения размеров пособия по безработице на 2021 год, в том числе от ФНПР, будут тщательно изучены. Пособие по безработице не спроектировано как постоянная замена трудовых доходов. Это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы, — сказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

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Фото: newsbash.ru

В министерстве напомнили, что в условиях напряженности на рынке труда в этом году пособия уже увеличили. Сегодня в России минимальное пособие составляет 4,5 тысячи рублей (до пандемии было 1,5 тысячи рублей), максимальное — 12,1 тысячи рублей.