В Башкирии для почти 250 тысяч граждан повысили размер пенсий

| 30 июл 2020 | 10:52

Работающим пенсионерам республики увеличили размер пенсии. По сообщению пресс-службы ОПФР по Башкирии, повышенные денежные выплаты получат 248 тысяч пожилых жителей региона. Выдачи будут производиться почтовыми отделениями с 3 августа по 24 августа.







— На перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Перерасчет производится в беззаявительном порядке. Размер прибавки индивидуален и зависит от периода работы и суммы страховых взносов, поступивших от работодателей. Финансирование расходов на выплату обеспечено в полном объеме, — сообщили сотрудники пенсионного фонда республики.

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