Россиянам с 1 августа будут выплачивать новое пособие

| 01 авг 2020 | 23:48

Родители, лишившиеся работы, начнут получать по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка с 1 августа. Дополнительные средства на эти цели выделяются из региональных бюджетов.







Для получения выплат нужно иметь официальный статус безработного, уточняет PRIMPRESS. Уточняется также, что если раньше получить выплату могли только те, кто остался без работы до 1 марта 2020-го года, то теперь пособие предоставят всем безработным семьям.

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Фото: newsbash.ru

Минимальный размер пособия по безработице на данный момент в стране составляет 4 500 рублей. К этим деньгам безработные теперь будут получать материальную поддержку в сумме трех тысяч на каждого ребенка, не достигшего 18-летнего возраста. Ранее профсоюзы выступили с инициативой поднять пособие по безработице. В организации предложили довести выплаты до средней суммы заработка в регионе. Между тем экономисты предполагают, что такие пособия лишат россиян желания работать.