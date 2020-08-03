Кто может претендовать на бесплатное жилье и как его получить
| 03 авг 2020 | 09:44
Существуют социальные программы, с помощью которого государство может предоставить гражданам бесплатное жилье. Получить его можно по договору социального найма.
Условия получения квартиры в разных регионах России могут существенно отличаться. Так, в столице в большинстве случаев получить жилье может только тот, кто стоит на учёте. Такая недвижимость предоставляется в порядке очереди. Вне очереди ее могут получить россияне, чьи дома признаны непригодными для проживания и не подлежат ремонту или реконструкции.
«Особая категория — люди, проживающие в ветхих и аварийных домах, но в этом случае, как правило, оформляется договор мены, то есть гражданин или семья меняет одну квартиру на другую. При этом существуют нормативы по площади для одного человека», — пишет Life.ru.
Претендовать на бесплатное жильё могут сироты и малоимущие. Это могут быть полные и неполные семьи с детьми, в которых супругам не более 35 лет. Их доход должен быть меньше прожиточного минимума по региону. Малоимущие и инвалиды также могут рассчитывать на жилье от государства, однако, как отмечают специалисты, они могут ждать квартиру очень долго — до 15 лет. Бесплатное жильё полагается также семье военнослужащего. Однако и здесь есть определенные требования. Например, семья должна нуждаться в квартире, военнослужащий обязан прослужить в рядах Министерства обороны около 20 лет.
Также юристы рассказали о возможности получить помощь от государства для улучшения жилищных условий. Россиянам могут предоставить субсидии на покупку жилья. Его размер может доходить до 70% от стоимости квартиры. В некоторых регионах семьи с тремя детьми и более получают социальную выплату в размере полной стоимости квартиры.
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