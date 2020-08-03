Кто может претендовать на бесплатное жилье и как его получить

| 03 авг 2020 | 09:44

Существуют социальные программы, с помощью которого государство может предоставить гражданам бесплатное жилье. Получить его можно по договору социального найма.



Условия получения квартиры в разных регионах России могут существенно отличаться. Так, в столице в большинстве случаев получить жилье может только тот, кто стоит на учёте. Такая недвижимость предоставляется в порядке очереди. Вне очереди ее могут получить россияне, чьи дома признаны непригодными для проживания и не подлежат ремонту или реконструкции.







«Особая категория — люди, проживающие в ветхих и аварийных домах, но в этом случае, как правило, оформляется договор мены, то есть гражданин или семья меняет одну квартиру на другую. При этом существуют нормативы по площади для одного человека», — пишет Life.ru.









Право на внеочередное получение недвижимости по договору соцнайма имеют также жители коммунальных квартир после того, как жилую площадь освободят их соседи. Однако эти граждане должны стоять на учёте. Кроме того, на жильё вне очереди имеют право те, кто проживает в одной квартире с несколькими семьями, один член из которых тяжело болеет. Список заболеваний, которые делают невозможным совместное проживание, установлен Минздравом России.Претендовать на бесплатное жильё могут сироты и малоимущие. Это могут быть полные и неполные семьи с детьми, в которых супругам не более 35 лет. Их доход должен быть меньше прожиточного минимума по региону. Малоимущие и инвалиды также могут рассчитывать на жилье от государства, однако, как отмечают специалисты, они могут ждать квартиру очень долго — до 15 лет. Бесплатное жильё полагается также семье военнослужащего. Однако и здесь есть определенные требования. Например, семья должна нуждаться в квартире, военнослужащий обязан прослужить в рядах Министерства обороны около 20 лет.

Также юристы рассказали о возможности получить помощь от государства для улучшения жилищных условий. Россиянам могут предоставить субсидии на покупку жилья. Его размер может доходить до 70% от стоимости квартиры. В некоторых регионах семьи с тремя детьми и более получают социальную выплату в размере полной стоимости квартиры.

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Фото: pixabay