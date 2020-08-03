В Башкирии в 4 раза увеличилось число безработных

| 03 авг 2020 | 17:45

В центры занятости населения в Башкирии в январе-июне 2020 года обратились 114 тыс. граждан, из которых нашли себе работу только 17%, следует из данных Башстата. Число обратившихся за статусом безработных вдвое превысило то, что было в первом полугодии 2019 года (52 тыс.), доля трудоустроенных снизилась в четыре раза (в январе-июне 2019 года составляла 70%).







Число граждан, получивших статус безработных, выросло по сравнению с первым полугодием 2019 года в 4,3 раза, до 88 тыс. человек. Среди новых безработных преобладают женщины (61%), около 24% составляет молодежь в возрасте до 29 лет. Большинство из них (56%) имеют высшее или среднее специальное образование, следует из данных ведомства.

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Число вакансий в регионе на конец июня составляло 40 тыс., что на 23% меньше показателя июня 2019 года. В основном — 68% вакансий предполагают трудоустройство представителей рабочих профессий.Уровень регистрируемои безработицы в Башкирии в первом полугодии составил 4,65%.