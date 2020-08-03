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В Ишимбае появится общественное пространство с игровым комплексом и амфитеатром

В Ишимбае появится общественное пространство с игровым комплексом и амфитеатром

Ишимбайский район | 03 авг 2020 | 18:05

Сегодня, 3 августа, Глава региона рассказал в социальной сети о реализации проекта площади имени Ленина в Ишимбае. По словам Радия Хабирова, уже осенью 2020 года жители смогут увидеть обновленное общественное пространство.



На территории площади и прилегающих к ней скверов появятся выставочные павильоны, шашечный сад, спортивные площадки и фонтан. Для детей строится уникальный игровой комплекс. Помимо прочего для проведения мероприятий на площади появится амфитеатр. Для удобства горожан предусмотрены комфортные сидения и подсветка.

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— Работы там пока еще много, но до холодов справимся. Благоустраиваем и другие наши города и села, буду потихоньку вам об этом рассказывать и показывать. Мы шаг за шагом делаем все, чтобы в нашей республике было комфортно и уютно жить, — написал на странице Радий Хабиров.
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Источник: proural.info
Фото: скриншот видео

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