В Уфе появится новая улица, а в Уфимском районе - новая школа

Уфа | 04 авг 2020 | 09:25

В 2020 году село Булгаково Уфимского района получит школу на 825 учащихся, в уфимском микрорайоне Инорс продолжат улицу Мушникова от пересечения улицы Шолохова с Сельской Богородской, а в Нефтекамске спроектируют продолжение Комсомольского проспекта от улицы Карцева до «телевышки».







Об этом на еженедельном оперативном совещании в правительстве Башкирии рассказал председатель Госстроя РБ Марат Ахмадуллин.

– Наши первоначальные прогнозы до 2024 года по объёмам строительства жилья в 3,7 миллионов квадратных метров необходимо скорректировать в соответствии с новым указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о национальных целях, – подчеркнул Радий Хабиров. – Меня сильно волнуют вопросы строительства жилья в малых городах и обманутых дольщиков.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Напомним, значительная часть средств нацпроекта «Жильё и городская среда» направляется на возведение автомобильных дорог, социальных объектов и расселение аварийного жилищного фонда. Часть квартир для новосёлов из аварийных построек планируется приобрести в строящихся домах, ввод которых намечен на 2021 год.Общий бюджет нацпрограммы которого 2024 года составит 1,458 миллиардов рублей.