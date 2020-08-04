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В Уфе появится новая улица, а в Уфимском районе - новая школа

В Уфе появится новая улица, а в Уфимском районе - новая школа

Уфа | 04 авг 2020 | 09:25

В 2020 году село Булгаково Уфимского района получит школу на 825 учащихся, в уфимском микрорайоне Инорс продолжат улицу Мушникова от пересечения улицы Шолохова с Сельской Богородской, а в Нефтекамске спроектируют продолжение Комсомольского проспекта от улицы Карцева до «телевышки».



Об этом на еженедельном оперативном совещании в правительстве Башкирии рассказал председатель Госстроя РБ Марат Ахмадуллин.

– Наши первоначальные прогнозы до 2024 года по объёмам строительства жилья в 3,7 миллионов квадратных метров необходимо скорректировать в соответствии с новым указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о национальных целях, – подчеркнул Радий Хабиров. – Меня сильно волнуют вопросы строительства жилья в малых городах и обманутых дольщиков.
Напомним, значительная часть средств нацпроекта «Жильё и городская среда» направляется на возведение автомобильных дорог, социальных объектов и расселение аварийного жилищного фонда. Часть квартир для новосёлов из аварийных построек планируется приобрести в строящихся домах, ввод которых намечен на 2021 год.
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Источник: www.sobkor02.ru

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