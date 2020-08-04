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Стало известно, какие семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч в августе

Стало известно, какие семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч в августе

| 04 авг 2020 | 09:59

Пенсионный фонд России намерен в августе выплатить денежное пособие в размере десяти тысяч рублей некоторым категориям жителей страны, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на пресс-службу фонда. 



Речь идет про выплаты на детей младше 16 лет в размере 10 тысяч рублей, которые были выданы в июне и июле. Сообщается, что сейчас пособия будут выданы тем, кто по каким-то причинам не получил деньги ранее.

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Сейчас в Пенсионном фонде намерены составить список неполучивших, которые, как выяснилось, не подали заявление через госуслуги. Таких оказалось 10 процентов семей. Пока что известно, что речь идет преимущественно о живущих в северных и горных районах, где не всегда есть доступ в интернет. 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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