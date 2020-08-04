Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии пройдет обсуждение новой выплаты в размере 250 тысяч рублей

В Башкирии пройдет обсуждение новой выплаты в размере 250 тысяч рублей

В Башкирии пройдет обсуждение новой выплаты в размере 250 тысяч рублей

| 04 авг 2020 | 10:11

В Башкирии обсудят уникальную новацию — получение многодетными семьями 250 тысяч рублей вместо земельного участка. На вопросы граждан в эфире ответит министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская.



Жителям республики расскажут, куда подавать документы, кому и на каких условиях положена выплата. Трансляция состоится 4 августа в 19.00.

— Мы даём нашим многодетным семьям альтернативу. Многодетная семья может получить вместо земельного участка денежную компенсацию — 250 тысяч рублей, — ранее пояснил на оперативном совещании в правительстве Глава Башкирии Радий Хабиров.
В Башкирии многодетные семьи вместо бесплатных земельных участков могут получить 250 тысяч рублей

Читайте также:

В Башкирии многодетные семьи вместо бесплатных земельных участков могут получить 250 тысяч рублей
По его словам, решение далось очень непросто. Зато теперь многодетные семьи Башкортостана смогут получить быструю помощь в улучшении их жилищных условий.
— В очереди у нас стоит около 16 тысяч семей. Сумма в итоге набегает большая. Нам эту сумму надо поделить по годам. И каждый год чтобы эта очередь двигалась. Такой опыт есть уже в десятках регионов, говорят, он неплохо приживается, — отметил руководитель республики.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: