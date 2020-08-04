В Башкирии пройдет обсуждение новой выплаты в размере 250 тысяч рублей

| 04 авг 2020 | 10:11

В Башкирии обсудят уникальную новацию — получение многодетными семьями 250 тысяч рублей вместо земельного участка. На вопросы граждан в эфире ответит министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская.







Жителям республики расскажут, куда подавать документы, кому и на каких условиях положена выплата. Трансляция состоится 4 августа в 19.00.

— Мы даём нашим многодетным семьям альтернативу. Многодетная семья может получить вместо земельного участка денежную компенсацию — 250 тысяч рублей, — ранее пояснил на оперативном совещании в правительстве Глава Башкирии Радий Хабиров.

— В очереди у нас стоит около 16 тысяч семей. Сумма в итоге набегает большая. Нам эту сумму надо поделить по годам. И каждый год чтобы эта очередь двигалась. Такой опыт есть уже в десятках регионов, говорят, он неплохо приживается, — отметил руководитель республики.

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По его словам, решение далось очень непросто. Зато теперь многодетные семьи Башкортостана смогут получить быструю помощь в улучшении их жилищных условий.