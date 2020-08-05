В Башкирии в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 16 объектов здравоохранения

| 05 авг 2020 | 11:10

В 2020 году РАИПом предусмотрено проектирование, строительство и реконструкция 41 объектов на общую сумму 3 млрд. 459 млн. 239,38 тысяч рублей. Планируется ввести в эксплуатацию 16 объектов, в том числе пристрой к хирургическому корпусу Республиканского клинического онкологического диспансера, реконструкция хирургического корпуса Городской больницы №1 города Октябрьский, многофункциональная больница города Салават, 13 фельдшерско-акушерских пунктов на территории республики. Об этом доложил первый заместитель министра здравоохранения республики Азат Рахматуллин на оперативном совещании в Минздраве РБ.







На текущую дату продолжается реконструкция существующих зданий Кардиологического центра со строительством хирургического корпуса. В настоящее время строители приступили к отделочным работам в возведенных корпусах. Срок исполнения объекта - декабрь 2021 года.









Завершается строительство пристроя к существующему хирургическому корпусу Республиканского онкодиспансера. Строительная готовность объекта составляет 99%. Сейчас ведутся работы по благоустройству территории. Торжественное открытие пристроя запланировано на 7 августа 2020 года.На завершающей фазе находится реконструкция хирургического корпуса Городской больницы №1 города Октябрьский. В настоящее время завершаются отделочные работы. Срок сдачи объекта - ноябрь 2020 года.Продолжается строительство нового корпуса поликлиники РКБ им. Г.Г. Куватова и поликлиники на 250 посещений в смену в селе Чекмагуш.В городе Бирск ведется строительство поликлиник: детской (на 200 посещений в смену) и взрослой (на 400 посещений).

В 2020 году на территории республики в целях повышения доступности оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов запланировано приобретение 87 единиц модульных ФАПов и врачебных амбулаторий. Также планируется ввести в эксплуатацию 22 ФАПа, 19 из которых за счет республиканской адресной инвестиционной программы, три – из внебюджетных источников финансирования.

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Фото: Минздрав РБ