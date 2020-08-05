Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Бирске приступили к строительству новой детской поликлиники

В Бирске приступили к строительству новой детской поликлиники

В Бирске приступили к строительству новой детской поликлиники

Бирский район | 05 авг 2020 | 12:07

В Бирске началось строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену и взрослой поликлиники на 400 посещений в смену.

Население Бирского района в последние годы растет, и новая поликлиника необходима, отметили в муниципалитете. Медицинские учреждения района построены в период с 1913 по 1970 годы и не в полной мере соответствуют современным стандартам оказания медицинской помощи.



Госзаказчиком объекта выступает Управление капитального строительства, генеральным подрядчиком — ООО «Корунд». Поликлинику планируется построить к концу 2021 года. На сегодняшний день строители выполнили все земляные работы и завершают фундамент. Общая площадь здания составит более 2 тыс. кв. м.

В Башкирии в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 16 объектов здравоохранения

Читайте также:

В Башкирии в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 16 объектов здравоохранения
Новая поликлиника для взрослых и детей позволит внедрить процессы «Бережливая поликлиника» и «Открытая регистратура», создать безопасные, комфортные условия для пациентов и сотрудников, улучшить качество жизни и здоровья населения за счет своевременного оказания медицинской помощи, отметили в правительстве Башкирии.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: визуализация проекта

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: