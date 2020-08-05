В Бирске приступили к строительству новой детской поликлиники

Бирский район | 05 авг 2020 | 12:07

В Бирске началось строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену и взрослой поликлиники на 400 посещений в смену.



Население Бирского района в последние годы растет, и новая поликлиника необходима, отметили в муниципалитете. Медицинские учреждения района построены в период с 1913 по 1970 годы и не в полной мере соответствуют современным стандартам оказания медицинской помощи.







Госзаказчиком объекта выступает Управление капитального строительства, генеральным подрядчиком — ООО «Корунд». Поликлинику планируется построить к концу 2021 года. На сегодняшний день строители выполнили все земляные работы и завершают фундамент. Общая площадь здания составит более 2 тыс. кв. м.

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Фото: визуализация проекта

Новая поликлиника для взрослых и детей позволит внедрить процессы «Бережливая поликлиника» и «Открытая регистратура», создать безопасные, комфортные условия для пациентов и сотрудников, улучшить качество жизни и здоровья населения за счет своевременного оказания медицинской помощи, отметили в правительстве Башкирии.