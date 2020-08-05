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Стало известно, на сколько в Башкирии повысилась цена на газ с августа 2020 года

Стало известно, на сколько в Башкирии повысилась цена на газ с августа 2020 года

| 05 авг 2020 | 12:35

С августа жители Башкирии будут платить за газ больше. Соответствующее постановление подписал Госкомитет по тарифам.

В Башкирии поставщиком газа для розничных потребителей является ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», а розничные тарифы устанавливаются законодательно.



С 1 августа кубометр газа для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты будет стоить 7,42 руб. Ранее стоимость составляла 7,2 руб. Стоимость отопления с использованием газа в многоквартирных домах будет стоить 5698,5 руб. за 1000 кубических метров. До августа стоимость была 5532,53 руб.

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Рост стоимости был прописан в приказе ФАС, который поднял цены на 3%. Газпром экспортирует газ в Европу по максимально низким цены из-за ситуации на рынке. В частности, весной цена газа для европейских потребителей стала дешевле, чем в России.
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Источник: news102.ru

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