Стало известно, какие льготы и выплаты в России будут продлены автоматически

| 06 авг 2020 | 12:41

По данным депутатов Госдумы РФ, дело касается нескольких видов пособий: малообеспеченным семьям на детей до трех лет, субсидий на оплату «коммуналки» и не только. Получателям выплат не придется ходить по разным учреждениям, собирая справки.



Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг

Если право на субсидию истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, она продлевается автоматически на шесть месяцев. Обращаться в органы соцзащиты с заявлением на продление периода получения субсидий или документами, подтверждающими доход, не требуется. Обычно подтверждать уровень дохода и тем самым продлевать субсидию необходимо каждые полгода, поясняют специалисты.







Дополнительные выплаты на детей

С 1 апреля по 1 октября 2020 года ежемесячные выплаты на первого или второго малыша до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлеваются автоматически.



Некоторые виды пенсий

Пенсия по потере кормильца, которая выплачивается школьникам и студентам, а также повышенная выплата пенсионерам, у которых на иждивении есть обучающиеся старше 18 лет, продлевается автоматически Пенсионным фондом — до 31 августа 2020 года включительно.

В то же время, с осени 2020 года такие компенсации будут продлеваться, как и прежде — только на основании справки об очном обучении.









Безработные продолжат получать увеличенные пособия до конца лета. Напомним, что россияне, потерявшие свое рабочее место и обратившиеся в службу занятости с 1 марта, получают пособие по «верхней планке» — 12 130 рублей. Всего же на выплаты безработным гражданам летом текущего года направят 13,8 миллиардов рублей из бюджета.Как добавили в Госдуме РФ, также в России пока не требуется продление ряда документов.С 1 марта по 1 октября 2020 года предусматривается автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности на шесть месяцев без предоставления пакета документов.Если срок этих документов истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, заменить их можно будет до 31 декабря 2020 года включительно.

Техосмотр

По данным депутатов, для приобретения ОСАГО до 30 сентября 2020 года автолюбителям не нужно предъявлять диагностическую карту. Однако потом ТО надо будет пройти. Предъявить страховщику диагностическую карту необходимо будет не позднее 31 октября 2020-го.

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