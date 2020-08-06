В Башкирии в течение 4 лет будет создана сеть из 10 вертолетных площадок санавиации

| 06 авг 2020 | 16:03

В Башкирии в рамках программы развития первичной медико-санитарной помощи нацпроекта «Здравоохранение» к 2024 году будет создана сеть из 10 вертолетных площадок санавиации. Стратегия ее развития опубликована на портале правовой информации республики.



Из документа следует, что три площадки расположатся в Уфе, а остальные семь – в Баймаке, Белорецке, Нефтекамске, Октябрьском, Стерлитамаке, Аскино и Месягутово. В Уфе вертолетные площадки будут принимать санавиацию возле ГКБ №18 – это ожоговый центр, клиники БГМУ Минздрава РФ и Республиканского клинического перинатального центра. Обслуживание одной площадки будет обходиться в сумму около 960 тысяч рублей в год.







Как поясняет пресс-служба Минздрава РБ, количество вылетов санавиации к 2024 году должно увеличиться до 111. С 2013 года объемы оказания услуг санавиации в Башкортостане снижались: с 63 вылетов в 2010 году – до пяти в 2017-м, в 2016 году – шесть вылетов. Объем финансирования этих услуг из бюджета республики в 2019 году составил 13,5 млн рублей – 29 вылетов самолетом и 23 вертолетом. В идеале, по оценке разработчиков программы, в регионе требуется экстренное перемещение с помощью санавиации около 288 пациентов в год.

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В программе предусмотрено реформирование службы скорой медицинской помощи – это формирование единого центра скорой медицинской помощи, а также создание девяти межмуниципальных отделений и станций скорой помощи на базе больниц в Месягутово, Сибае, Бирске, Кумертау, Белорецке, Нефтекамске, Октябрьском, станций скорой помощи в Уфе и Стерлитамаке. Объединение должно завершиться к началу 2024 года.