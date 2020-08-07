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В Гафурийском районе Башкирии планируют модернизировать птицефабрику «Восход-СТ»

В Гафурийском районе Башкирии планируют модернизировать птицефабрику «Восход-СТ»

Гафурийский район | 07 авг 2020 | 11:38

В Гафурийском районе Башкирии планируется модернизировать птицефабрику «Восход-СТ», сообщили на «Инвестчасе» в республиканском правительстве.

По словам руководителя «Восход-СТ» Руслана Бакирова, речь идет о реконструкции фермы для содержания 167 тысяч кур. В случае увеличения поголовья производство яиц на предприятии вырастет более чем в два раза — до 45 млн штук, мяса птицы – до 70 тонн в год.
В планах предприятия – закупка линии фирменной упаковки и маркировки яиц.



Суммарный объем инвестиций в проект превышает 186 млн рублей.

В настоящее время уже запущены три корпуса для содержания птицы на 120 тысяч голов, проложены новые инженерные сети – водо- и газопровод.

На территории предприятия также планируется наладить производство органических удобрений из птичьего помета. По словам Руслана Бакирова, экономическая эффективность их использования гораздо выше, чем у неорганических удобрений.

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По итогам состоявшегося на «Инвестчасе» обсуждения принято решение о частичном возмещении инвестору затрат на строительство инфраструктуры, приобретение оборудования, а также о выплате кредита в рамках действующих программ Минсельхоза Башкирии.


«Предприятие до недавнего времени практически лежало на боку. Инвестор начал очень важный для района проект, которому обязательно нужно помочь, – подчеркнул глава республики Радий Хабиров. – Промежуточные итоги нашей работы рассмотрим в конце сентября».
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: pixabay

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