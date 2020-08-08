Стало известно, какие улицы будут отремонтированы в Уфе в 2020 году

Уфа | 08 авг 2020 | 10:01

В Уфе продолжается ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году будет отремонтирован 31 участок улично-дорожной сети. На 12 из них ремонт уже завершен. Также будет отремонтировано 22 участка автодорог общей протяженностью более 20 километров, и в рамках территориального заказа работы будут выполнены еще на 33 объектах.







Капитальный ремонт будет произведен на бульваре Ибрагимова, бульваре Х.Давлетшиной, улице Парковой, путепроводе по улице Заки Валиди. Уже выполнен ремонт улиц Сун-Ят-Сена, Мингажева, Ветошникова, Посадской. На двух уфимских улицах — Пугачева и Дагестанской — полностью заменен верхний слой асфальтобетонного покрытия. Начат капремонт улицы Округа Галле. Продолжаются ремонтные работы по улицам Октябрьской Революции, Коммунистической, Ленина, Карла Маркса, Кирова, Айской, Сочинской, С. Перовской, 50 лет СССР, Менделеева, Мустая Карима. Проведение ремонтных работ должно быть завершено в октябре текущего года.









Также в Уфе продолжается строительство мостового перехода через реку Белая в створе улицы Воровского, реконструкция улиц 8 Марта и Комсомольской, строительство улицы Лесунова, бульвара Баландина, улицы Георгия Мушникова на участке от улицы М.Шолохова до улицы Сельской Богородской.В следующем году запланировано строительство улиц Высотной, Ураксина, Рабкоров, транспортной развязки через железнодорожные пути в Зинино, капитальный ремонт старого моста в створе улицы Воровского, реконструкция улицы Пугачева и продолжение транспортной логистики по данному объекту по улице генерала Рыленко с выходом на улицу Степана Кувыкина.

Чтобы не попасть в пробку в связи с проведением ремонтных работ, уфимцам и гостям столицы рекомендуют пользоваться интерактивной картой ремонта дорог, которая размещена на официальном сайте администрации Уфы. На ней синим цветом отмечены те участки дорог, где еще не приступили к дорожным работам или не затруднено движение автотранспорта. Желтый цвет свидетельствует о том, что ремонтные работы начаты и возможны затруднения движения. Красным цветом отмечены участки, где движение автотранспорта закрыто.

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Фото: pixabay