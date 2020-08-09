Ситуацию с ожидаемыми в августе "детскими" выплатами в размере 10 тысяч прояснили эксперты

| 09 авг 2020 | 21:21

Получат ли российские семьи с детьми очередную выплату в 10 000 рублей в августе? Эта тема продолжает оставаться топовой. Напомним, семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет получили выплату согласно указу президента Владимира Путина в июне и июле.







Семьи с детьми надеются на очередную выплату в августе. Родители создали даже петицию с просьбой выплатить по 10 тысяч рублей, чтобы собрать детей в школу. Ее подписали сотни тысяч россиян. Многие представители депутатского корпуса поддержали идею очередной выплаты. Однако все ограничилось лишь заявлениями.



Итак, есть ли шанс у российских семей получить очередные выплаты? На этот вопрос ответил эксперт, к которому обратилась газета «Московский комсомолец».

«Соответственно, даже если законодатели получат вдруг отмашку сверху, деньги из бюджета поступят в распоряжение в ПФР не раньше октября», — пишет газета.

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Фото: newsbash.ru

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, на которого ссылается издание, уверен, что в августе никаких выплат не будет. Поскольку на уровне правительства и президента вопрос даже не обсуждается, а Госдума приступит к работе после каникул только 15 сентября.