Ситуацию с ожидаемыми в августе "детскими" выплатами в размере 10 тысяч прояснили эксперты
| 09 авг 2020 | 21:21
Получат ли российские семьи с детьми очередную выплату в 10 000 рублей в августе? Эта тема продолжает оставаться топовой. Напомним, семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет получили выплату согласно указу президента Владимира Путина в июне и июле.
Семьи с детьми надеются на очередную выплату в августе. Родители создали даже петицию с просьбой выплатить по 10 тысяч рублей, чтобы собрать детей в школу. Ее подписали сотни тысяч россиян. Многие представители депутатского корпуса поддержали идею очередной выплаты. Однако все ограничилось лишь заявлениями.
Итак, есть ли шанс у российских семей получить очередные выплаты? На этот вопрос ответил эксперт, к которому обратилась газета «Московский комсомолец».
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«Соответственно, даже если законодатели получат вдруг отмашку сверху, деньги из бюджета поступят в распоряжение в ПФР не раньше октября», — пишет газета.