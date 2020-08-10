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В Уфе ликвидируют завод «Промсвязь»

В Уфе ликвидируют завод «Промсвязь»

Уфа | 10 авг 2020 | 09:11

Как стало известно, на днях на годовом собрании акционеров Группы компаний «Башинформсвязь» было принято решение ликвидировать завод «Промсвязь» в городе Уфе, который специализируется на выпуске телекоммуникационного и светодиодного оборудования.



Как следует из годового отчета завода, средства завода уменьшились на 87,6% из-за выплат акционерам и 4,5 млн рублей убытка за прошлый год.

После принятого решения основной задачей завод «Промсвязь» станет реализация основных средств, остатков готовой продукции и оставшихся на складах запасов товаров и материалов.

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Напомним, 99,94% акций уфимского завода «Промсвязь» принадлежит ПАО «Башинформсвязь» (входит в Ростелеком).
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Источник: sterlegrad.ru
Фото: drsrnr.livejournal.com

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