В Уфе ликвидируют завод «Промсвязь»

Уфа | 10 авг 2020 | 09:11

Как стало известно, на днях на годовом собрании акционеров Группы компаний «Башинформсвязь» было принято решение ликвидировать завод «Промсвязь» в городе Уфе, который специализируется на выпуске телекоммуникационного и светодиодного оборудования.







Как следует из годового отчета завода, средства завода уменьшились на 87,6% из-за выплат акционерам и 4,5 млн рублей убытка за прошлый год.



После принятого решения основной задачей завод «Промсвязь» станет реализация основных средств, остатков готовой продукции и оставшихся на складах запасов товаров и материалов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: drsrnr.livejournal.com

Напомним, 99,94% акций уфимского завода «Промсвязь» принадлежит ПАО «Башинформсвязь» (входит в Ростелеком).