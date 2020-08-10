В Уфе ликвидируют завод «Промсвязь»

Как стало известно, на днях на годовом собрании акционеров Группы компаний «Башинформсвязь» было принято решение ликвидировать завод «Промсвязь» в городе Уфе, который специализируется на выпуске телекоммуникационного и светодиодного оборудования.
Как следует из годового отчета завода, средства завода уменьшились на 87,6% из-за выплат акционерам и 4,5 млн рублей убытка за прошлый год.
После принятого решения основной задачей завод «Промсвязь» станет реализация основных средств, остатков готовой продукции и оставшихся на складах запасов товаров и материалов.