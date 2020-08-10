В Уфе приняли решение о строительстве автомобильного моста в Кузнецовском затоне

Уфа | 10 авг 2020 | 09:54

Среди приоритетов строительства новых автомобильных мостов в Уфе в числе первых обозначены мосты через реку Белую в створе улицы Интернациональной и в Кузнецовском затоне с выходом на трассу в аэропорт. Об этом заявил начальник уфимской Главархитектуры Олег Байдин.







«Мы работаем в условиях ограниченных ресурсов и наибольший эффект в соотношении стоимость-эффективность дают именно два этих моста, — подчеркнул Олег Байдин. — Поддержку мы получили. Глава региона имел прямой контакт с руководством страны и эти два моста в ближайшее время будут запущены в работу».









Согласно документации, представленной в рамках работ по Генеральному плану развития Уфы на период до 2040 года, мост в Кузнецовском затоне будет иметь длину 400 метров. Для обеспечения его транспортной связи с территорией города и трассой в аэропорт необходимо построить 5,5 километра новых дорог и реконструировать еще 2 километра. В проект также входит строительство двух транспортных развязок и реконструкция одной существующей. Расчетная интенсивность движения на перспективном мостовом переходе составит 2 тысячи машин в час в обоих направлениях.Новый транспортный коридор через реку Белую обеспечит дополнительную связь активно застраиваемых южных районов города и Уфимского полуострова и, главное, существенно разгрузит выезд из Уфы у Монумента Дружбы. Стоимость реализации проекта строительства моста в Кузнецовском затоне и подъездных путей оценивается в 14 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в Уфе появится новая улица, а в Уфимском районе - новая школа. Об этом рассказал председатель Госстроя РБ Марат Ахмадуллин.

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Фото: администрация Уфы