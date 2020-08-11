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В Уфе может возобновиться трамвайное сообщение между севером и югом столицы

В Уфе может возобновиться трамвайное сообщение между севером и югом столицы

Уфа | 11 авг 2020 | 10:39

10 августа в правительстве прошел транспортный час. Ильдар Юланов, замглавы Уфы – начальник управления транспорта и связи, представил руководителю региона Радию Хабирову проект возобновления трамвайного сообщения между севером и югом столицы.



Работа над этой инициативой находилась в замороженном состоянии последние 20 лет. Ильдар Юланов заявил, что есть несколько вариантов, в частности восстановить движение на проспекте Октября. А на улице Российской планируется проложить абсолютно новую линию. Очевидно, по этим рельсам уже начнет ходить современный электротранспорт. Радий Хабиров порекомендовал направить заявку на получение федеральных денег для данного проекта.

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— Строительство 10-километровой линии позволит снизить загруженность дорожной сети и обеспечить для горожан быстрое и комфортное передвижение. Новая трасса не нанесет ущерба благоустройству и озеленению улицы. В дальнейших планах – соединить трамвайными путями микрорайоны Инорс и Сипайлово, — отметил специалист.
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Источник: proural.info

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